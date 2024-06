Renato Gaúcho defende atacante do Grêmio em discussão com jornalista

A derrota do Grêmio para o Botafogo por 2 a 1 deixou os nervos a flor da pele, no último domingo (16). Isso porque o comandante da equipe gaúcha discutiu com um jornalista. O episódio envolveu uma situação com o atacante Pavón.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No caso, Renato Gaúcho defendeu o jogador argentino após primeira pergunta da coletiva de imprensa, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica. Na oportunidade, o técnico demonstrou incômodo com declaração de profissional de imprensa, no revés por 2 a 1 para o Flamengo. Afinal, o treinador apontou que a afirmação do repórter que Pavón teria jogado a camisa no chão era falsa.