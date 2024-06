PVC detona Dudu em situação com Palmeiras e Cruzeiro: ‘Mimado’

Paulo Vinícius Coelho entrou na polêmica do fim de semana e criticou a postura do atacante Dudu na situação com Palmeiras e Cruzeiro Crédito: Jogada 10

O jornalista Paulo Vinícius Coelho, um dos mais relevantes do cenário nacional, entrou na história envolvendo o atacante Dudu, Palmeiras e Cruzeiro. Em texto publicado nesta segunda-feira (17), no "Uol", o colunista ressaltou a postura do jogador e acredita que ele não contava com a repercussão negativa. "Dudu deu o aval de que iria para o Cruzeiro, como dentro do Palmeiras se admitiu, de forma oficiosa. Então, o ídolo palmeirense percebeu a pressão das redes sociais, que rapidamente se transferiu da diretoria para o jogador. Ao dizer que pretendia se transferir, Dudu queria o quê? Que o Palmeiras se ajoelhasse e pedisse, pelo amor de Deus, que ficasse? O caso reflete a cultura do mimo do futebol brasileiro", escreveu.