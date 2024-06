Presidente do Porto aborda saída de Pepe: ‘Como jogador não irá continuar’

Villas-Boas confirmou a saída do zagueiro, mas deixa a entender que o luso-brasileiro pode se tornar dirigente do clube

Fim da Linha! O zagueiro Pepe está realmente de saída do Porto . O novo presidente do clube, André Villas-Boas confirmou que o veterano defensor vai deixar os Dragões após seis temporadas. A afirmação ocorreu em entrevista ao canal “Now”.

“O que conversei com Pepe, de certa forma, e que é de bom senso comum, é que todo o seu futuro está totalmente ligado ao FC Porto, seja do ponto de vista apenas emocional, ou seja até do ponto de vista profissional. Sobre a sua continuidade, enquanto jogador da equipe, isso não irá acontecer. Nós o explicamos as razões pelas quais isso infelizmente não poderá acontecer. No entanto, temos o máximo de respeito pela sua carreira”, comentou Villas-Boas.

Além disso, o presidente dos Dragões frisou que o fato da necessidade em reduzir drasticamente o salário do defensor, de 41 anos, foi essencial para o desfecho.

“Há um caminho diferente e há também uma preocupação, de certa forma, do novo Porto em reduzir o montante salarial e custos. Isto foi claramente explicado ao Pepe e ele entendeu. Assim, ele irá tomar a decisão que entender relativamente à sua carreira e as portas do clube estarão sempre abertas para ele”, acrescentou o mandatário.