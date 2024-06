Portugal x República Tcheca: escalações e onde assistir

Os portugueses têm a expectativa pela estreia de Cristiano Ronaldo, que vai disputar sua sexta edição de Euro e entrar na história como o jogador que mais disputou a competição. Além do astro, Portugal conta com bons jogadores como Bruno Fernandes, Rafael Leão e Diogo Jota. Assim, a equipe aparece como uma das favoritas ao título.

Portugal e República Tcheca encerram a primeira rodada da fase de grupos da Eurocopa 2024 nesta terça-feira (18). A bola rola às 16h (de Brasília), na Red Bull Arena, em Leipzig, em partida válida pelo Grupo F, que ainda conta com Turquia e Geórgia.

Ao mesmo tempo, o técnico Roberto Martínez, que tem todos os jogadores à disposição, deve repetir a escalação considerada titular das últimas partidas, desta vez com Cristiano Ronaldo entre os 11 iniciais.

Como chega a República Tcheca

Por outro lado, a República Tcheca vem de uma campanha surpreendente na última edição da Euro, mas terá que superar um desfalque de última hora nesta terça-feira. Isto porque o meia Michal Sadilek, que seria titular, está fora da partida por conta de uma lesão sofrida enquanto andava de bicicleta. Assim, Vladimir Coufal e Tomas Soucek, dupla do West Ham, vão formar o meio-campo.

No entanto, a boa notícia é que o jovem Patrik Schick, artilheiro do elenco mesmo com apenas 19 anos, está confirmado entre os jogadores para enfrentar os portugueses.