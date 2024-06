Piquerez vibra com vitória e fala sobre Dudu

Piquerez foi um dos principais nomes do Palmeiras no triunfo contra o Atlético-MG e comentou sobre a polêmica continuidade de Dudu

Nesta segunda-feira (17), o Palmeiras goleou o Atlético-MG por 4 a 0 na Arena MRV, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo levou o Alviverde ao quinto lugar do torneio nacional e coloca o time de Abel Ferreira na briga direta pela liderança. A distância para o líder Botafogo está em dois pontos (17 a 19). Na saída de campo, Piquerez, lateral-esquerdo do Verdão, vibrou com o triunfo longe dos seus domínios e lamentou não ter feito mais gols.

“Uma vitória que dá confiança, acho que o treinador vai reclamar da eficácia, poderíamos ter feito mais. Mas terceira vitória consecutiva, voltamos felizes com os três pontos”, declarou ao SporTV.