Palmeiras goleia São Paulo e pula para 3º no Brasileirão feminino

Palestrinas levam gol com 20 segundos, mas não se afobam, dominam as rivais mesmo fora de casa, em Cotia, e goleiam por 5 a 1

De virada, o Palmeiras arrasou o São Paulo nesta segunda-feira (17/6), no CT de Cotia, pela 13ª rodada do Brasileirão feminino: 5 a 1. Esta foi a maior goleada da história em Choque-Rainhas e serviu como reação para as palmeirenses, que vinham de duas derrotas na competição. Além, disso, o time chega aos 25 pontos, em terceiro lugar, superando as são-paulinas, agora em quarto, com 23 pontos. Vale citar que as palestrinas têm um jogo a menos.

O São Paulo abriu o placar num gol-relâmpago logo aos 21 segundos, com Aline. Mas o Palmeiras virou ainda no primeiro tempo, com gols de Diany e Amanda Gutierres. Na etapa final, a goleada foi construída com dois tentos de Tainá e um de Juliette.

São Paulo faz gol relâmpago. Mas para por aí

O São Paulo deu o pontapé inicial e, após seis toques na bola, Aline recebeu um lançamento na entrada da área no meio das zagueiras e, diante da saída da goleira Natascha, fez 1 a 0. Tudo em apenas 21 segundos. Só que o Palmeiras não se descontrolou. Assim, com uma postura ofensiva, chegou à virada. Aos 19, Diany acertou belo chute da entrada da área. Aos 27, a artilheira do time, Amanda Gutierres recebeu na área e ampliou.