Palmeiras goleia Atlético na Arena MRV e se aproxima do G4

Verdão tem noite inspirada coletivamente, faz 4 a 0 e encerra a invencibilidade do Galo no Brasileirão, que ainda teve Hulk expulso

Os grandes rivais nos últimos anos entraram em campo nesta segunda-feira (17) para o duelo da nona rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV. E o Palmeiras fez uma brilhante atuação ao vencer por 4 a 0. Anibal Moreno, Piquerez, Estêvão e Flaco López fizeram os gols. Pelo lado do Atlético, Hulk foi expulso no primeiro tempo por reclamação e acabou prejudicando o time mineiro, que com a derrota também encerrou sua invencibilidade na competição. Paulinho, do Atlético, recebeu cartão vermelho no final da partida após confusão com Marcos Rocha. O atacante reclamou de uma cotovelada do adversário durante o jogo.

O resultado coloca o Alviverde em quinto lugar com 17 pontos conquistados em nove jogos, enquanto a equipe mineira ocupa a nona colocação com 13 pontos.

Primeiro tempo com domínio palmeirense, e Hulk expulso

A equipe do técnico Abel Ferreira foi mais eficiente na etapa inicial e teve as melhores oportunidades. Assim, o volante Aníbal Moreno marcou o primeiro gol, 1 a 0, aos 24 minutos. Depois Hulk foi expulso por reclamação, primeiro levou amarelo, o segundo na sequência e assim, o vermelho. O ídolo alvinegro saiu furioso com a arbitragem e afirmando que apenas questionou o motivo de ter levado o amarelo. O lance, aliás, era uma falta marcada a favor do próprio atacante.