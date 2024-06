Pacheco já utilizou 24 jogadores no Vasco; saiba quem falta

Diante do Cruzeiro, técnico português utilizou Clayton e Serginho pela primeira vez. Ainda faltam nove atletas para estrear com o treinador

Clayton, aliás, poderá ser titular pela primeira vez desde sua estreia (contra o Nova Iguaçu, no jogo de ida da semifinal do Carioca), visto que Vegetti está suspenso para o jogo contra o Juventude . Contra o Cruzeiro, o atacante fez, assim, seu sétimo jogo pela equipe de São Januário.

Na partida contra a Raposa, Pacheco colocou Clayton e Serginho em campo. Foi a primeira vez da dupla sob seu comando. O camisa 9 não entrava desde a quinta rodada do Brasileirão, quando o Vasco perdeu por 1 a 0 para o Athletico, na Ligga Arena, em Curitiba.

Após o empate em 0 a 0 contra o Cruzeiro , o técnico do Vasco, Álvaro Pacheco, chegou a 24 jogadores utilizados em seus três jogos até o momento. Dessa forma, nove atletas ainda aguardam a primeira oportunidade com o treinador português.

Já Serginho vinha há quatro meses sem ganhar oportunidade. A última vez que ele esteve em campo fora contra o Audax, pela sétima rodada da Taça Guanabara. O ponta chegou a ficar seis jogos seguidos sem constar na lista de relacionados (entre abril e junho).

Serginho foi o autor do gol que garantiu a permanência do Vasco na Série A, na vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, na última rodada do Brasileirão de 2023.