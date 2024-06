Operário-PR vence a quarta seguida e encosta na liderança da Série B

Fantasma vence a Chapecoense por 1 a 0, nesta segunda-feira, e fica com mesmo número de pontos do líder América-MG

Em jogo equilibrado, o Operário-PR se deu melhor e venceu a Chapecoense por 1 a 0, nesta segunda-feira (17/6), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Marco Antônio marcou o único gol da partida no segundo tempo. A equipe comandada por Rafael Guanaes segue com grande possibilidade de subir para elite do futebol nacional, enquanto o time de Umberto Louzer busca reabilitação.

Com o resultado, o time paranaense conquistou a quarta vitória consecutiva e está na segunda colocação, com 21 pontos – mesma marca do líder América-MG. Do outro lado, o Índio Condá permanece na 12ª posição, com 14 pontos.

A Chapecoense começou a partida com mais posse de bola e conseguiu chegar na área adversária, mas não balançou a rede de Rafael Santos apesar das 10 finalizações. Do outro lado, o Operário-PR também levou pouco perigo. Contudo, no segundo tempo, o Fantasma foi mais eficiente. Marco Antônio arriscou de longe e a bola foi parar no cantinho do goleiro Matheus Cavichioli. Depois disso, os dois times pouco produziram.