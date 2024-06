Neymar lança nova tatuagem, faz homenagem e é zoado por tatuador: ‘Times Square ambulante’

Neymar virou amigo pessoal do tatuador Adão, com quem fez seu primeiro desenho no corpo, aos 18 anos

Atacante do Al-Hilal, Neymar fez uma nova tatuagem. O atleta contabiliza mais de 40 desenhos pelo corpo. Desta vez, no entanto, o motivo é especial: ele fez uma homenagem para a filha mais nova.

O tatuador do jogador, Adão Rosa, de 44 anos, inclusive, fez uma brincadeira comjogador. Afinal, ele já fez mais de 45 tatuagens no jogador e falou que o craque é uma “Times Square” ambulante.

“O Neymar é uma Times Square ambulante com as minhas tatuagens. Os patrocinadores pagam milhões para ele usar uma marca e a minha marca é eterna na pele dele. Me sinto abençoado”, contou Adão em entrevista ao “G1”.

Neymar solicitou o desenho na sexta-feira. O tatuador e alguns outros colaboradores passaram então a madrugada fazendo rabiscos e pensando na melhor opção para o atleta brasileiro. O profissional explicou ainda que teve a liberdade do jogador para criar. Eles pensaram em algum momento colocar o rosto de Mavie, mas Adão explicou que a mudança do tempo com o passar dos anos poderia ser um problema. Portanto, a opção do camisa 10 foi pelo pé com a data de nascimento.