Medel fica mais próximo de reestreia no Boca Juniors

Após confirmar sua volta ao Boca Juniors, o zagueiro chileno Medel deve fazer sua reestreia no clube de Buenos Aires em confronto pela Copa Argentina. Na próxima quarta-feira (19), o Boca joga diante do Almirante Brown, às 21h10 (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas. O confronto único determina um dos qualificados para as oitavas de final onde qualquer empate no tempo normal leva o jogo para os pênaltis.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar de atuações mais frequentes nos últimos anos em linha mais recuada, o atleta ex-Vasco tem como sua posição de origem o meio-campo. E foi próximo do círculo central, com o papel de proteger a defesa, que o jogador de 36 anos treinou sob os olhares do técnico Diego Martínez. Desse modo, ele atuaria ao lado de Equi Fernández no setor onde Kévin Zenon e Jarbes Saralegui seriam os armadores.