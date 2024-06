Mbappé tem possível fratura no nariz e preocupa para sequência da Euro 2024

Uma cena forte e preocupante marcou a vitória da França por 1 a 0 sobre a Áustria, nesta segunda-feira (17). Nos minutos finais da partida válida pela primeira rodada do Grupo D da Eurocopa 2024, Mbappé se chocou com o ombro do zagueiro Danso e teve um grande sangramento no nariz. Dessa maneira, o capitão francês precisou deixar o gramado e preocupa para a sequência da competição, uma vez que existe a possibilidade de fratura.

Em uma jogada de bola aérea, aos 39 minutos do segundo tempo, Mbappé tentou cabeceio, se chocou com ombro do zagueiro adversário e ligou o sinal de alerta na comissão técnica da França. As imagens preocupam e existe a possibilidade de o capitão francês ter fraturado o nariz.

Ao mesmo tempo, a camisa branca de Mbappé ficou muito manchada de vermelho devido ao sangramento intenso. No entanto, ao se levantar, o capitão da França tapou o nariz.