Lukaku tem dois gols anulados e Eslováquia vence a Bélgica na Euro 2024

A ‘zebra’ apareceu na Eurocopa 2024. Nesta segunda-feira (17), a Eslováquia surpreendeu e venceu a Bélgica por 1 a 0 na estreia das seleções no Grupo E da competição. Os eslovacos tiveram uma grande atuação na Arena Frankfurt, em Frankfurt, principalmente no primeiro tempo, e contaram com o gol de Ivan Schranz para conquistar os três primeiros pontos. Além disso, o atacante Romelu Lukaku teve dois gols anulados e belgas começam torneio com resultado negativo.

Agora, as seleções começam a se preparar para a segunda rodada do Grupo E. Na próxima sexta-feira (21), a Eslováquia encara a Ucrânia, às 10h (de Brasília), enquanto a Bélgica mede forças com a Romênia, no sábado (22), às 16h (de Brasília).

Bélgica x Eslováquia

A partida começou como todos imaginavam e a Bélgica pressionou nos primeiros minutos. No entanto, a Eslováquia aproveitou um erro na saída de bola dos belgas cometido por Doku e marcou o gol da partida com Schranz. Por outro lado, Lukaku desperdiçou as duas melhores chances para a Bélgica na primeira etapa. Além disso, os eslovacos ainda assustaram com Haraslín, que acertou uma bela finalização de primeira e parou em grande defesa de Casteels

Na volta do intervalo, a Bélgica conseguiu subir a linha de marcação e pressionou em busca do empate. Dessa forma, os belgas conseguiram balançar a rede após jogada ensaiada de escanteio curto, mas Lukaku estava impedido no lance e o gol foi anulado. A pressão belga aumentava cada vez mais, porém a Eslováquia se defendia como podia. Em finalização de Bakayoko quase na pequena área, Hancko salvou em cima da linha e evitou o empate. Além disso, Lukaku teve mais um gol anulado, desta vez com polêmica. Após revisão no monitor do VAR, o árbitro considerou toque de mão de Openda na jogada e anulou o gol do atacante belga. Assim, os eslovacos conseguiram segurar a pressão e o placar de 1 a 0 prevaleceu até o apito final.

