Inter confirma lesão de Lucca e pode ter apenas uma opção como centroavante

Atacante Lucca sofreu lesão antes da derrota do Colorado para o Vitória. Assim, Alario pode ser a única peça disponível para a posição Crédito: Jogada 10

A derrota do Inter por 2 a 1 para o Vitória não foi a única notícia negativa da equipe, neste último domingo (16). Isso porque antes mesmo do confronto pela Série A, o atacante Lucca sofreu uma lesão e ficou fora até do banco de reservas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Houve a confirmação do problema pelo técnico Eduardo Coudet na coletiva após o revés. Desse modo, ele vai retornar ao departamento médico. O comandante argentino, aliás, lamentou o desfalque, pois estudava colocar Lucca como titular do time.

“O calendário está difícil, mas vamos encarar da melhor forma. Estou contando quais são as dificuldades que temos. Alario não iria iniciar, mas Lucca sentiu uma lesão. Não temos outro atacante para colocar. É ideal o contexto? Não. Mas é o que tivemos para essa situação”, detalhou o treinador do Internacional. Assim, o jogador passará por exames de imagem para identificar a gravidade da lesão nesta segunda-feira (17). Internamente, o clube entende que é uma situação desconfortável. A propósito, há um receio de a lesão estar relacionada ao momento em que Lucca foi ausência no fim de maio. Exatamente no duelo com o Atlético Goianiense. Na oportunidade, ele permaneceu algumas semanas para realizar tratamento de um edema na coxa esquerda. Em seguida, o atacante permaneceu sem atuar devido ao período de paralização no futebol devido à tragédia no Rio Grande do Sul graças as enchentes. Com isso, Lucca ficou ao todo 36 dias sem entrar em campo. Neste cenário, há o risco de Coudet ter apenas Alario como opção para centroavante.