Hummels perto de reforçar clube espanhol: ‘Questão de detalhes’

“Mats (Hummels) não se importa com dinheiro agora. Tudo o que ele quer é viver em paz”, disse o empresário do jogador.

Além disso, o jornal informa que, durante esta segunda-feira, aconteceram diversas conversas entre as partes no sentido de concluir a transferência.

O zagueiro Mats Hummels, de 35 anos, que anunciou recentemente a sua saída do Borussia Dortmund, pode estar prestes a ser apresentado como reforço do Mallorca, da Espanha. Durante entrevista ao jornal ‘Mallorca Zeitung’, publicada nesta segunda-feira (17), o empresário do jogador alemão afirmou que o acerto “é apenas uma questão de detalhes”.

Dessa maneira, caso as negociações se confirmem, é possível que o zagueiro tenha uma grande redução salarial. Além disso, Hummels tem uma casa na Ilha de Mallorca, e a presença do jogador no local pode ser mais um indício para acelerar as negociações.

No entanto, a imprensa europeia também afirma que a Roma, da Itália, tem interesse na contratação de Hummels.