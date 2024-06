Galdames é dúvida para jogo do Vasco contra o Juventude

O meia Galdames sofreu um trauma no pé durante o empate do Vasco com o Cruzeiro após chutar a sola de um adversário. Nesta segunda-feira (17), o chileno realizou um exame, mas não teve constatada nenhuma fratura. Mesmo assim, o jogador é dúvida para o duelo desta quarta contra o Juventude, em Caxias do Sul. A informação foi dada inicialmente pelo “Atenção, Vascaínos!”.

Aliás, Galdames recebeu elogio do técnico Álvaro Pacheco após o duelo do último domingo pelo Campeonato Brasileiro. O treinador rechaçou as críticas sobre o jogador.