Gabigol curte folga com jogadores do Flamengo em praia do Rio

Gabigol curtiu um dia de folga na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O jogador estava acompanhado de Werton e Matheus Gonçalves e foi tietado por fãs que tiveram a sorte de encontrar o ídolo.

O camisa 99 do Flamengo esteve em campo neste domingo contra o Athletico-PR no Maracanã quando entrou no segundo tempo. Aliás, o atacante chegou a balançar as redes do Furacão, mas o gol acabou anulado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Depois da praia, os jogadores do Flamengo foram para um bar, mas na mesa não foi visto nenhum tipo de bebida alcoólica. Aliás, Gabriel posou para a imagem acompanhado de um suquinho.