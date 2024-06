França, sem grande inspiração, vence Áustria em estreia na Euro 2024

Franceses desperdiçam oportunidades e gol contra do zagueiro Wöber garante triunfo por 1 a 0 no Grupo D. Mbappé sai machucado e vira dúvida

A França não teve uma noite inspirada, mas somou os primeiros pontos na Eurocopa 2024. O gol contra marcado pelo zagueiro Wöber, ainda no primeiro tempo, garantiu a vitória francesa por 1 a 0 sobre a Áustria, nesta segunda-feira (17), em partida válida pela primeira rodada do Grupo D. Embora tenha participado do lance que culminou no gol para os franceses, Mbappé desperdiçou algumas oportunidades e não teve uma grande atuação. Além disso, o capitão francês deixou o gramado no segundo tempo após uma possível fratura no nariz e vira dúvida para o próximo jogo.

Dessa maneira, a França chegou aos mesmos três pontos da Holanda no Grupo D, mas fica na segunda posição devido aos critérios de desempate. Por outro lado, a Áustria é a lanterna da chave, atrás da Polônia, ambas com zero.

Agora, com a dúvida sobre as condições de Mbappé, a França começa a se preparar para enfrentar a Holanda na próxima sexta-feira (21), às 16h (de Brasília), em confronto direto pela liderança do Grupo D.