Fluminense tem três suspensos para duelo com o Cruzeiro pelo Brasileirão

Em meio à má fase do Tricolor no ano, Felipe Melo, Guga e Paulo Henrique Ganso estão fora da partida da próxima quarta-feira, no Mineirão Crédito: Jogada 10

Com o revés para o Atlético-GO, o Fluminense não só voltou à zona de rebaixamento, como ocupa a penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe tentará se recuperar na classificação diante do Cruzeiro na próxima quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. Contudo, o técnico Fernando Diniz não terá à disposição três jogadores, que estão suspensos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Entre eles, está Felipe Melo, que recebeu o cartão vermelho diante do Dragão. Dessa forma, o zagueiro empurrou o assessor da equipe adversária que celebrava o gol à beira do gramado. Depois do ato, o tempo fechou entre os atletas e uma confusão foi instaurada. O árbitro, então, expulsou o defensor, que já havia sido substituído no segundo tempo.