Fluminense registra menor público no Maracanã pelo Brasileirão desde 2021

Nesse sentido, o confronto com o Dragão teve um público pagante de 13.446 pessoas e 14.485 presentes, às 21h (de Brasília), no último sábado (15), pela 9ª rodada. Antes disso, o Tricolor levou 7.680 no mesmo estádio a vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, em 14 de novembro, pela 32ª rodada.

O Fluminense não consegue engrenar no Campeonato Brasileiro e ocupa a penúltima colocação. Com apenas uma vitória em nove rodadas, o Tricolor voltou a decepcionar o torcedor com o revés por 2 a 1, de virada, para o Atlético-GO, no Maracanã. Assim, o clube carioca registrou seu pior público na disputa da competição desde novembro de 2021.

Naquela ocasião, porém, o público estava voltando aos estádios com a liberação depois do controle da pandemia de Covid-19. Além disso, a torcida visitante ficou no Setor Norte, enquanto o Setor Leste não foi aberto ao público. Com o triunfo, na época, o time ocupava a oitava colocação, com 45 pontos.

Por fim, com o resultado, o Fluminense, agora, ocupa a 19ª colocação, com apenas 6 pontos. O time volta a campo na quarta-feira (19), para medir forças com o Cruzeiro, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.

