Fabrício Bruno está fora do jogo entre Flamengo e Bahia

O Flamengo conta com um desfalque importante no jogo diante do Bahia. Afinal, Fabrício Bruno, um dos pilares do sistema defensivo rubro-negro, está suspenso da partida. A tendência é que Léo Ortiz ou David Luiz forme um dupla de zaga com Léo Pereira em campo.

O Flamengo conseguiu um empate heroico diante do Athletico-PR por 1 a 1 na Ligga Arena. No entanto, Fabrício Bruno, que estava pendurado, recebeu um cartão amarelo no início do segundo tempo. O zagueiro, dessa forma, se tornou desfalque no próximo compromisso da temporada.