Esposa de Cristaldo expõe que jogador do Grêmio entrou em campo no sacrifício

Companheira do meio-campista do Imortal indicou que o argentino atuou na derrota para o Botafogo após três dias com febre

A derrota do Grêmio por 2 a 1 para o Botafogo causou preocupação a respeito do futuro do time no Campeonato Brasileiro. O resultado negativo também frisou uma situação com um titular do Imortal na partida do último domingo (16). Isso porque Cristaldo entrou em campo no sacrifício.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tal revelação foi feita pela sua esposa, Giuli Perez, após revés por meio das redes sociais. A companheira indicou admiração pelo empenho do meio-campista do seu marido. Inclusive, no Dia dos Pais, na Argentina. Assim, a postagem viralizou na torcida do Tricolor Gaúcho, que agradeceu pelo comprometimento do camisa 10, mesmo longe das condições ideais.