Diniz planeja mudanças ‘radicais’ no Fluminense contra o Cruzeiro

Técnico do Tricolor fará mudanças forçadas por causa de suspensões, mas também pode mudar postura tática do time na quarta-feira

Em crise por conta do mau desempenho, o Fluminense terá fortes mudanças para enfrentar o Cruzeiro, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz tem três jogadores suspensos e um convocado, mas também pode fazer alterações de mais peças e também na parte tática. A informação é do “ge”.

O técnico do Fluminense não contará com o lateral-direito Guga, com o zagueiro Felipe Melo e com o meia Paulo Henrique Ganso, todos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Além deles, Jhon Arias segue fora da lista de relacionados, porque está convocado pela seleção da Colômbia para a disputa da Copa América.