Cruzeiro: Alexandre Mattos confirma chegada de Dudu

CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos revelou nova conversa que teve com Dudu e chegou a falar em situação emocional Crédito: Jogada 10

O CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos, confirmou a tranquilidade da Raposa na situação envolvendo Palmeiras e Dudu. O dirigente, afinal, falou sobre o acordo verbal publicado no sábado (15), nas redes sociais do clube celeste. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Se o Cruzeiro publicou aquilo, é porque está totalmente seguro. Tem tudo absolutamente correto e certo. Foi autorizado pelo Palmeiras e pelo estafe do Dudu publicar aquilo. Teve uma assinatura entre os clubes. Já tinha acordo com o Dudu em relação a salário e tempo de contrato”, afirmou, em entrevista ao “SporTV”.

Toda polêmica iniciou no sábado. Afinal, o Cruzeiro pegou a todos de surpresa com o anúncio da chegada de Dudu. “O bom filho a casa torna”, disse a Raposa nas redes sociais, lembrando que o atleta iniciou a carreira no time azul. No entanto, horas depois, surgiu a notícia que o jogador se arrependeu e tinha a possibilidade de ficar no Palmeiras. A situação foi até a madrugada, o atleta recebeu membros de torcida organizada em sua casa e também conselheiros. Nas conversas, resolveu ficar. Leila dá dura entrevista No entanto, na manhã desta segunda-feira, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, deu uma dura entrevista e espera que Dudu cumpra o acordo feito com todas as partes.