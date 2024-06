Corinthians negocia extensão de empréstimo de Gabriel Moscardo

O Corinthians abriu negociações com o Paris Saint-Germain para estender o empréstimo do volante Gabriel Moscardo. O jogador tem vínculo com o Timão até o final do mês de junho. Contudo, o Timão deseja que o atleta permaneça no Parque São Jorge até o final da temporada.

Moscardo ficou seis meses lesionado e voltou a atuar contra o Atlético Goianiense, no dia 11 de junho. Já neste domingo (16), contra o São Paulo, ele começou como titular no embate que aconteceu na Neo Química Arena. Ele foi substituído no intervalo da partida, que acabou empatada em 2 a 2.

“O Moscardo é um grande jogador e temos que aproveitar o máximo que pudermos. Estamos esperando uma resposta do PSG (sobre o empréstimo), temos boa relação e enquanto isso temos que aproveitar”, disse Fabinho Soldado, diretor do Corinthians.