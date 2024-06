Botafogo repete bom início no Brasileirão e luta para ter fim diferente com Artur Jorge

Compare as primeiras nove rodadas do Glorioso nas edições de 2023 e 2024

O Botafogo vem tendo um bom início no Brasileirão. Afinal, os jogadores alvinegros têm embalado vitórias e estão na primeira colocação. O momento positivo, por outro lado, não é uma exclusividade do atual elenco. Na edição passada, os comandados de Luís Castro também tiveram um início promissor no campeonato.

O Botafogo disparou no início do Brasileirão de 2023. No entanto, caiu de rendimento no segundo turno e deixou de conquistar um título expressivo na temporada. O Glorioso agora tem mais uma chance de ser campeão com Artur Jorge. O técnico português, por sinal, afirma que não se apega ao passado e diz ter um mental muito positivo.

No entanto, Luís Castro também teve bons números nas primeiras nove rodadas da edição passada. Afinal, foram sete vitórias conquistadas e apenas duas derrotas sofridas, totalizando um aproveitamento de 77,7%. O Glorioso, na época, também estava na liderança do campeonato.

Artur Jorge está há pouco tempo no Botafogo e já vem conseguindo resultados expressivos. Sob comando do técnico português, os jogadores alvinegros conquistaram seis vitórias, um empate e apenas duas derrotas no Brasileirão de 2024, totalizando um aproveitamento de 70%.

“Eu tenho essa questão muito bem resolvida também sobre aspecto mental. Digo isso com muita clareza porque tive algumas conversas com os jogadores. Eu não me alongo muito no que é o passado. Não me prendo ao que ficou para trás. O fato de termos jogo de três em três dias faz tudo passar muito rápido”, disse Artur Jorge no programa “Seleção SporTV” de quinta-feira (13/06).

O Botafogo agora entra em campo nesta quarta-feira (19/06), diante do Athletico-PR, às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 10ª rodada do Brasileirão. O jogo vale muito para as pretensões do Glorioso. Afinal, os jogadores alvinegros saem da liderança em caso de uma derrota.

