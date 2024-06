Ayrton Lucas volta a treinar e pode reforçar o Flamengo contra o Bahia

Lateral-esquerdo foi uma das novidades no treino do Flamengo desta segunda-feira, no Ninho do Urubu. Jogador deve ser relacionado por Tite Crédito: Jogada 10

O Flamengo pode ter um reforço para o duelo contra o Bahia, na próxima quinta-feira (20), às 20h (de Brasília), no Maracanã. O lateral-esquerdo Ayrton Lucas voltou a treinar com o grupo de jogadores e tem boas chances de ser relacionado para a partida, válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Outro que pode aparecer contra os baianos é Everton Cebolinha. Ele iniciou transição física, juntamente com Allan. O atacante deixou o jogo contra o Grêmio ainda no primeiro tempo, na última quinta-feira (13), por conta de dores no músculo anterior da coxa direita. Todavia, os exames não apontaram lesão no flamenguista.