Atlético: Gabriel Milito tem confirmação de reforço em campo

Meia Bernard vai iniciar os treinamentos na Cidade do Galo na próxima quarta-feira e começar a se preparar para voltar ao Atlético

O técnico do Atlético, Gabriel Milito, conta os dias para ter um novo reforço nos campos da Cidade do Galo. Não será um atleta para o jogo contra o Palmeiras, na noite desta segunda-feira (17), na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. E, sim, Bernard.

O meia contratado recentemente vai iniciar os treinamentos na Cidade do Galo na próxima quarta-feira (19), para ficar apto a voltar a vestir a camisa do Atlético em jogos oficiais. A estreia, no entanto, só poderá ocorrer a partir de 10 de julho, quando abre a janela de transferências.