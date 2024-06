Após título maranhense, Thiago Rosa, do Sampaio Corrêa, já pede foco na Série C

O Sampaio Corrêa repetiu o placar do primeiro jogo e venceu o Maranhão por 1 a 0, no último sábado (15) para assegurar seu 37º título maranhense. A vitória foi a segunda consecutiva da Bolívia Querida que, na última quarta-feira (12), venceu o Caxias por 2 a 1 para conquistar seu primeiro triunfo na Série C do Campeonato Brasileiro.

“Estávamos precisando ganhar, graças a Deus conseguimos essas duas vitórias consecutivas e o título, isso nos dá confiança para a sequência da Série C e mais tranquilidade para trabalhar”, disse Thiago Rosa.

Revelado nas categorias de base do Grêmio e desde janeiro deste ano na equipe maranhense, o lateral-esquerdo vem ganhando cada vez mais espaço com o técnico Zé Augusto, tendo atuado nos últimos quatro jogos, sendo titular em três deles. Ao todo são 11 jogos na temporada, com um gol e uma assistência.