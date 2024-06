António elogia atuação do Corinthians no Majestoso e revela oferta negada para sair

O Corinthians ficou no empate em 2 a 2 contra o São Paulo, neste domingo (16), na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico António Oliveira elogiou o desempenho de sua equipe e valorizou o empate, muito pelas circunstâncias do jogo. O Timão ficou com um jogador a menos nos últimos 15 minutos do embate e conseguiu segurar as investidas do Tricolor Paulista.

“O empate nunca é bom resultado. Não trabalhamos para empatar, trabalhamos para ganhar. Evidente que os contornos e a história do jogo podem eventualmente ditar que, no fim do jogo, precisamos achar que o resultado foi bom”, disse António Oliveira, que prosseguiu.