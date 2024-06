Álvaro Pacheco vê Galdames ‘fantástico’ e diz que Vasco merecia vencer

O técnico Álvaro Pacheco continua sem vencer após o seu terceiro jogo no comando do Vasco. Contudo, após o 0 a 0 diante do Cruzeiro neste domingo (16), em São Januário, o português se mostrou satisfeito com o que viu em campo. Segundo ele, sua equipe merecia ter vencido.

“Jogamos no 4-3-3, muitas das vezes no 4-4-2. Estamos tristes, senti uma grande frustração por não conquistar a vitória que merecia. Houve equilíbrio no primeiro tempo, mas, no segundo, o Vasco dominou completamente. Foi capaz de controlar o jogo. Estou feliz pela exibição, mas triste pelo resultado. Aquilo que sinto como sendo o grupo, uma frustração muito grande. Merecíamos os três pontos porque fomos a melhor equipe em campo”, iniciou.

O comandante da nau cruz-maltina enxerga evolução na equipe após duas derrotas e um empate.