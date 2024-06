Alecsandro conta versão de Dudu sobre negócio com o Cruzeiro

Alecsandro conversou com Dudu, do Palmeiras e deu a sua versão sobre a transferência frustrada com a Raposa Crédito: Jogada 10

A negociação entre Palmeiras, Cruzeiro e Dudu pautou a imprensa esportiva nesta segunda-feira (17). Durante o programa Boleiragem, o ex-atacante Alecsandro, que jogou com o camisa 7 no Palmeiras, revelou uma conversa com o atleta. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De acordo com as informações de Alecgol, Dudu admitiu que conversou com a Raposa, mas nunca teve a vontade de sair do Alviverde.