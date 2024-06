Abel Ferreira comenta sobre Dudu e exalta a relação com o jogador

Abel Ferreira falou sobre a continuidade do atleta e descartou má relação com Dudu ao longo da sua passagem no Verdão Crédito: Jogada 10

O tema Dudu pautou a coletiva de imprensa do Palmeiras nesta segunda-feira (17). Logo depois da goleada do Verdão em cima do Atlético-MG por 4 a 0, o técnico Abel Ferreira comentou sobre o camisa 7. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em tom de desabafo, o português explicou que tem ótima relação com o jogador e relembrou que o jogador tem contrato com o Verdão até 2025.