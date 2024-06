Zubeldía detona CBF após clássico ‘Não gosto de jogar com desvantagem’

Zulbedía, aliás, também enalteceu a atuação de sua equipe, mas reclamou do árbitro Ramon Abatti Abel, alegando que ele permitiu a cera do Corinthians, que terminou a partida com 10 jogadores.

“Os jogadores fizeram uma grande partida, fomos superiores ao rival. Tivemos duas vezes em vantagem. Nos últimos 10 minutos, com um homem a mais, praticamente não jogamos, pois o árbitro permitiu demora nas substituições, algo que só acontece no futebol. Mas, em um clássico, as duas equipes devem ter o mesmo tempo de preparação. É uma desvantagem que prejudica São Paulo, e nós não podemos permitir isso. Não é uma questão para nossa diretoria, mas para a organização. Em um clássico, não. Em outra partida, tudo bem. Haverá jogos com intervalos de três dias, outros com quatro, no regulamento, mas um clássico, não. O clássico pode nos complicar com nossos torcedores. E representa muito para nós e para eles”, finalizou o técnico do São Paulo.

Na próxima rodada, São Paulo enfrentará o Cuiabá. A partida ocorrerá na quarta-feira (19), às 20h (de Brasília), no estádio do Morumbi.