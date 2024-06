São Paulo x Palmeiras (feminino): onde assistir, escalações, arbitragem

Nesta segunda-feira (16/6), às 16h (de Brasília) no CT de Cotia, o São Paulo recebe o Palmeiras pela 13ª rodada do Brasileirão feminino. Este jogo, com torcida apenas de são-paulinhos tem ares de decisão. Afinal, após esta rodada restarão apenas mais duas e os dois times estão na briga pelo terceiro lugar. O São Paulo é o atual Top3, com 23 pontos em 11 jogos. Mas o Verdão, com 22 pontos e um jogo a menos, está na sua cola.

O Brasileiro feminino tem como líder o Corinthians, com 34 pontos. As Brabas jogam nesta segundas-feira contra o Bragantino. Em segundo lugar vem a Ferroviária, com 28 pontos. Os dois primeiros são os únicos já classificados antecipadamente às oitavas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Onde assistir

O jogo terá a transmissão do SporTV a partir ds 16h (de Brasília).