Romênia x Ucrânia: onde assistir, escalações e arbitragem

O Grupo E da Eurocopa terá seu primeiro jogo nesta segunda-feira (17), com o confronto entre Romênia e Ucrânia, em Munique, Alemanha, às 10h (de Brasília). Recheada de boas promessas, os romenos, desse modo, buscam reaparecer no cenário do futebol mundial de forma pelo menos semelhante à da geração de Hagi, que brilhou no início dos anos 90, especialmente na Copa do Mundo de 1994. Abalados pela guerra que assola o país, a Ucrânia, sendo assim, tenta uma boa campanha para levar algum alento ao seu povo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Onde assistir A partida Romênia x Ucrânia terá transmissão ao vivo da CazéTV pelo Youtube.

Como chega a Romênia A Romênia não participa de uma Eurocopa desde 2016, quando caiuainda na fase de grupos. A seleção que impressionou o mundo no início dos anos 90, tenta se reposicionar no cenário europeu com uma equipe cheia de jovens promessas. O treinador Edward Iordanescu lidera a equipe, que ainda enfrenta a incerteza sobre quem será o atacante titular na estreia da competição. Dragus , dessa forma, é o favorito do técnico, mas Puscas e Alibec também estão na disputa. Com a ausência de Morutan devido a uma lesão, a competição por uma vaga no setor ofensivo do meio-campo está, afinal, acirrada. Como chega a Ucrânia Na última Eurocopa, a Ucrânia chegou até as quartas de final, onde, afinal, foi goleada pela Inglaterra. Apesar dos desafios e problemas decorrentes da guerra, o país está se esforçando para manter um bom desempenho com sua seleção, que esteve perto de se classificar nas últimas Eliminatórias da Copa.