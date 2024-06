Renato Gaúcho pede paciência no Grêmio: ‘Vamos sofrer bastante’

O técnico Renato Gaúcho analisou a derrota do Grêmio para o Botafogo, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, e afirmou ser momento de ter paciência e que o time do Rio Grande do Sul deve enfrentar dificuldades no primeiro turno.

“Vou pedir paciência ao torcedor, pois será assim durante todo o primeiro turno, devido à dificuldade de não jogarmos em casa. Acredito que as coisas melhorem para o nosso lado no segundo turno. No primeiro turno, será isso. Buscamos os melhores resultados, mas no Brasileirão é difícil jogar fora de casa. Hoje, 90% do estádio tinha torcedores do Botafogo. Será assim no primeiro turno. Enfrentemos muitas dificuldades. Peço ao torcedor que me compreenda. Em breve, as coisas se normalizarão. Teremos menos jogos. Em breve, as coisas começarão a se encaixar”, disse o técnico na entrevista coletiva.

Renato afirma que Grêmio teve oportunidades melhores que o Botafogo

O Grêmio, aliás, entrou na zona de rebaixamento com o resultado. O time venceu duas vezes e perdeu cinco, ocupando a 17ª colocação. Renato lamentou as chances perdidas contra o Botafogo.