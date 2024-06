Novamente decisivo, Junior Santos dedica gol para seus filhos e a Tiquinho Soares

O atacante Junior Santos decidiu novamente para o Botafogo e, desta vez no duelo contra o Grêmio, pelo Brasileirão, neste domingo (16). Assim, o jogador dedicou seu gol aos seus filhos, e também a Tiquinho Soares, que perdeu o pai recentemente e não atuou na partida.

“A torcida fez uma grande festa hoje. Nosso amigo Tiquinho perdeu o pai dele, esse gol é dedicado a ele. Hoje ao meio-dia recebi a notícia de que a avó dos meus filhos acabou falecendo, quero dedicar a eles também. Já perdi meu pai, minha mãe, sei o que é perder um familiar. Às vezes as pessoas fazem chacota na rede social, muitos nos batem nas redes sociais, a vida às vezes nos dá uma pancada que é até mais dura. A história do Tiquinho fala por ele. Acredito que ele voltará mais forte para homenagear o pai, por tudo o que ele acreditou nele. Dedico esse gol a eles”, disse o jogador ao final do jogo.

Junior Santos destaca momento especial

Junior Santos marcou seu terceiro gol no Brasileirão, e o de número 17 na temporada. O Botafogo, aliás, retornou para a liderança do campeonato, e o jogador finaliza destacando o momento recente. A próxima partida do Glorioso será na quarta-feira (19) contra o Athletico, no Estádio Nilton Santos, às 19h (de Brasília).