Mesmo assumindo a liderança, Artur Jorge analisa atuação abaixo do Botafogo

O técnico Artur Jorge afirmou que o Botafogo mereceu a vitória sobre o Grêmio neste domingo (16), pelo Campeonato Brasileiro, mas destacou que a equipe esteve abaixo do esperado. O resultado coloca o Alvinegro na liderança da competição com 19 pontos.

“Valorizo a vitória, mas não foi um jogo muito bem executado, foi esforçado, não conseguimos controlar o jogo em alguns momentos. Começamos forte no primeiro tempo, marcamos um gol, mas não conseguimos manter essa vantagem, permitindo uma reação do adversário. A vitória, no entanto, é merecida pelo que produzimos nos 90 minutos, mesmo sabendo que não fizemos um grande jogo”, disse o treinador do Glorioso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Artur enaltece torcida presente no Espírito Santo

O comandante alvinegro, assim como Junior Santos, também dedicou o resultado positivo ao atacante Tiquinho Soares, que não pôde atuar devido à morte de seu pai. Artur, aliás, também elogiou a torcida botafoguense presente no Estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo.