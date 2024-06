Marlon valoriza ponto fora de casa e enaltece Cruzeiro

O Cruzeiro precisou superar obstáculos para conquistar mais um ponto no Brasileirão. A Raposa empatou sem gols com o Vasco, neste domingo (16), em São Januário, pela 9ª rodada, e manteve a boa fase na competição. O lateral-esquerdo Marlon enalteceu o resultado e reiterou a dificuldade da equipe, que foi a campo com desfalques e ainda perdeu Rafa Silva por lesão no primeiro tempo.

“Satisfeito, não. Mas a gente valoriza o ponto. Jogar fora de casa no Brasileiro é sempre difícil. Criamos algumas situações, mas faltou o último toque. Jogamos com desfalques e perdemos o Rafa Silva com lesão. O Vasco faz um jogo muito físico. Temos que valorizar o ponto e recuperar o mais rápido possível para enfrentar o Fluminense”, disse.