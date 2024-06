Léo Jardim avalia atuação do Vasco sem sofrer gol: ‘Evolução clara’

Com o empate em 0 a 0 diante do Cruzeiro em São Januário, Cruz-Maltino fica sem ser vazado pela primeira vez nesta edição do Brasileiro Crédito: Jogada 10

O empate sem gols com o Cruzeiro neste domingo (16), em São Januário, frustrou os torcedores e manteve o Vasco próximo da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time ocupa a 15ª posição com sete pontos, um a mais do que o Grêmio, que abre o Z4. O goleiro Léo Jardim, contudo, fez questão de enfatizar o lado positivo para o Cruz-Maltino. Isso porque a equipe carioca não sofreu gol pela primeira vez nesta edição. Além disso, cedeu apenas oito finalizações ao adversário.