Eriksen brilha na Euro-2024, mas Dinamarca cede empate à Eslovênia

Há quatro anos, na estreia da Dinamarca na Euro-2020 (realizada em junho de 2021, adiada por causa da pandemia), contra Finlândia, Eriksen teve uma parada cardíaca e quase morreu. Nove meses depois, com stents no coração, voltou aos gramados. Retomou brilhantemente a sua carreira e hoje é um dos destaques do Manchester United. E segue defendendo o selecionado de seu país. Neste domingo (16/6), na estreia dinamarquesa na Euro-2024, o astro estava em campo. Fez partida notável no primeiro tempo. Criou as melhores jogadas do time. Além disso, cobrou escanteios perigosos. E a cereja do bolo: um belo gol abrindo o placar aos 16 minutos do primeiro tempo. Mas sua seleção fez péssimo segundo tempo e ficou no 1 a 1. Janza fez o gol esloveno.

Com o resultado, Dinamarca e Eslovênia somam um ponto no Grupo C, o mesmo de Inglaterra e Sérvia, que ainda se enfrentam neste domingo. Vale lembrar que nesta Euro com 24 seleções, as duas primeiras de cada um dos seis grupos, avançam. E também as quatro melhores terceiras colocadas.

