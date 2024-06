Em jogo de poucas emoções, Vasco e Cruzeiro empatam em São Januário

Times mostram pouca inspiração e não saem do zero pela nona rodada do Campeonato Brasileiro

Vasco e Cruzeiro empataram sem gols na noite deste domingo (16), em São Januário, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixa os cariocas na 16ª colocação, com sete pontos, enquanto os mineiros aparecem em oitavo na tabela, com 14.

Primeiro tempo

A primeira etapa foi de poucas oportunidades e passou longe de empolgar os torcedores. A primeira finalização veio somente aos 17 minutos, quando o chute de Robert parou nas mãos de Léo Jardim. Lucas Silva, também de fora da área, testou o goleiro cruz-maltino, que voltou a se sair bem. Os donos da casa só incomodaram aos 31. Victor Luís arrematou de fora para boa defesa de Anderson. Em seguida, Vegetti cabeceou sem perigo para o goleiro da Raposa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo tempo

Em crise, o Cruz-Maltino passou longe de dar a resposta que o seu torcedor esperava após duas derrotas acachapantes. Os times atacaram com ressalvas, mais preocupados em serem surpreendidos do que necessariaemnte ameaçarem o adversário. Os técnicos promoveram mexida no decorrer da etapa, mas o cenário pouco mudou.