Dudu informa que quer seguir no Palmeiras e não ser negociado

Cruzeiro chegou a anunciar a contratação de Dudu, mas atacante preferiu ficar em São Paulo e cumprir o contrato com o Palmeiras

O atacante Dudu informou ao Palmeiras neste domingo (16) que quer ficar no clube. Dessa forma, o camisa 7 não deve se transferir para o Cruzeiro. Inclusive, o time mineiro chegou a anunciar a contratação do atleta na tarde do último sábado (15). Assim, o negócio melou. Em nota oficial, o Verdão se pronunciou.

“O atacante Dudu se apresentou para o treino deste domingo (16) na Academia de Futebol e teve uma conversa com o técnico Abel Ferreira. A pedido do Departamento de Futebol, o atleta não foi relacionado para a viagem a Belo Horizonte (MG), onde o Palmeiras enfrenta amanhã o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. Dudu é atleta do clube e tem contrato vigente até o fim de 2025”, informou o Palmeiras.

Rejeição de Dudu

Cruzeiro e Palmeiras tinham acertado a transferência do atacante para a equipe de Belo Horizonte. Ele seria vendido por cerca de R$ 21 milhões. No entanto, o camisa 7 não tinha assinado contrato nem feito exames médicos. Inclusive, Dudu sequer foi consultado para a transação. Assim, os mineiros “anteciparam-se” no anúncio.