Dramático: Flamengo arranca empate nos acréscimos

Nos acréscimos, Fernandinho faz 1 a 0 Athletico. Mas, aos 54, Mengo consegue 1 a 1 com gol do garoto Evertton

Em jogo truncado e fraco no primeiro tempo, mais movimentado na etapa final e dramático nos acréscimos com dois gols, Athletico-PR e Flamengo empataram em 1 a 1 neste domingo (16/6). O duelo foi na Ligga Arena, em Curitiba, e válido pela nona rodada da Série A do Brasileirão. Com dez desfalques, cinco deles titulares, o Rubro-Negro optou em tocar a bola, gastando o tempo e tentando alguma oportunidade. Chegou a fazer um gol, com Gabigol (que entrou no 2º tempo), mas anulado por impedimento. O Furacão, por sua vez, respeitou demais o rival, muito defensivo. Mas fez 1 a 0 com Fernandinho de pênalti, aos 46. Contudo, aos 54, o garoto Evverton Araújo empatou.

O resultado leva o Flamengo aos 18 pontos, mas podendo perder a liderança ao fim da rodada. Já o Athletico, com 17 pontos, deve sair do G4. O Mengo, assim, perde a série de seis vitórias seguidas. E o Furacão pela primeira vez no Brasileiro sai de casa sem a vitória.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja aqui a tabela de classificação da Série A do Brasileiro