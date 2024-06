Diretor do Cruzeiro mantém esperança por Dudu: ‘Está nas mãos dele’

Jogador do Palmeiras chegou a ser anunciado oficialmente, mas ainda não assinou com o time mineiro

O Cruzeiro mantém a esperança por um acordo com Dudu, do Palmeiras. Após o empate com o Vasco em São Januário, o diretor-técnico Edu Dracena revelou que conversou com o jogador, que chegou a ser anunciado mesmo sem um desfecho da negociação. Portanto, as conversas seguem acontecendo e a Raposa aguarda a decisão do atacante.

“Não sei o que aconteceu nas últimas horas, mas é um negócio difícil. Quando tem uma negociação do tamanho como foi do Cruzeiro com o Dudu, a gente sabe a repercussão que é esse tipo de negociação. Ainda não teve um desfecho e temos que aguardar. As coisas podem mudar da noite para o dia. Mas a decisão desse negócio está nas mãos do Dudu. O que tiver que ser, vai ser”, disse.