Diniz reitera união, mas admite ‘queda de confiança’ do Fluminense: ‘Buscar soluções’

O Fluminense não consegue engrenar no Campeonato Brasileiro e retornou à zona de rebaixamento. Assim, o Tricolor voltou a ter dificuldade na construção e teve uma fraca atuação diante do Atlético-GO, sofrendo a virada por 2 a 1 no último minuto. Na coletiva, o técnico Fernando Diniz admitiu que a equipe não teve um bom desempenho no primeiro semestre de 2024. Ele também citou uma possível “queda de confiança’ dos jogadores e que irá procurar soluções para dar a volta por cima

“O que o time tem de bom é justamente ser unido e está passando por um momento de dificuldade. Nos seis meses do ano, estamos jogando abaixo do nível que a gente deveria jogar, mas o que foi questionado (união do elenco) é um dos pilares do time. Acredito muito que a gente vai encontrar a melhor forma de jogar e sair desta situação”, explicou