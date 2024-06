De virada, Holanda bate a Polônia pelo Grupo D da Euro

De virada graças a um gol do atacante Weghorst, que entrara pouco antes, aos 38 da etapa final, a Holanda venceu a Polônia por 2 a 1 na manhã deste domingo (16/6). Este foi o jogo de abertura do Grupo D, realizado no Volksparkstadion, em Hamburgo, na Alemanha, país-sede da competição. O duelo foi equilibrado, com os poloneses, mesmo sem Lewandoski, machucado, fazendo partida consistente. Alías, foi seu substituto Buksa, quem abriu o placar. Mas ainda no primeiro tempo, os holandeses empataram com Gakpo. Na etapa final, Weghorst que entrou aos 36, no seu primeiro toque na bola garantiu os três pontos.

O Grupo D se completa com Áustria x França, que jogam nesta segunda-feira, às 16h (de Brasília).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja aqui o Raio X do Grupo D da Eurocopa