Com gols no primeiro tempo, Goiás e Coritiba empatam na Serrinha pela Série B

Goiás e Coritiba empataram por 1 a 1 na noite deste domingo (16), na Serrinha, pela décima rodada da Série B do Brasileiro. Em jogo que marcou a estreia do técnico Fábio Matias, o Coxa abriu o placar com Matheus Frizzo, no início da partida, e Luiz Henrique deixou tudo igual ainda na primeira etapa.

Com o resultado, o Esmeraldino continua invicto em seu estádio, e o Coritiba segue sem triunfos fora de casa. O time goiano ocupa a quarta posição, agora com 18 pontos, enquanto o Alviverde paranaense aparece em oitavo, com 15.

