Chapecoense x Operário: onde assistir, escalações e arbitragem

Verdão do Oeste e Fantasma se enfrentam em duelo que abre a 11ª rodada da Série B do Brasileiro; bola rola às 21h desta segunda-feira

Após dez rodadas, a Chapecoense aparece em 12º, com 14 pontos, enquanto o Operário está colado na zona de classificação para a Série A. Aparece em quinto na tabela, com 18 pontos.

Como chega a Chapecoense

Para esta partida, a Chape não poderá contar com o lateral-direito JP Galvão nem com o meia Giovanni Augusto. Afinal, ambos foram expulsos na dura vitória contra o Amazonas, no meio de semana, nem com o goleiro Cavichioli, doente. Por outro lado, o meia Thomás volta após cumprir suspensão. Aliás, após a partida o treinador Umberto Louzer reforçou:

“A competição é muito difícil, as equipes vão se fortalecendo. Vem a janela de transferências, todo mundo está atento ao mercado, e a gente tem que continuar trabalhando, melhorando, trazendo jogadores. Temos que ressaltar a força desse grupo e que a gente vai precisar de todo mundo”, comentou o treinador da Chapecoense.

Como chega o Operário

A equipe do Paraná vem de três vitórias seguidas na competição: Amazonas, Guarani e Santos. Para esta partida, o Operário não contará com o atacante Marcelo Cirino nem com o volante Rodrigo Lindoso, lesionados.